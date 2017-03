Erwitte – In der Nacht zu Mittwoch schlugen unbekannte Täter in der Burgstraße die Seitenscheibe an einem weißen BMW der Fünfer Serie ein. Anschließend bauten sie das Lenkrad mit Airbag und das Navigationsgerät im Wert von mehreren tausend Euro aus.

Die Kriminalpolizei aus Lippstadt sucht Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können. Telefon: 02941-91000.