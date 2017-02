Bad Sassendorf – Neue Workshopreihe in den Westfälischen Salzwelten beleuchtet Salz mal von einer anderen Seite – Jeder kennt Taschenwärmer. Man klickt ein kleines Metallblättchen im Innern eines kleinen Kissens und die Flüssigkeit darin wird plötzlich fest und erwärmt sich wohltuend. Das hinter dieser Reaktion ein bestimmtes Salz steckt und man diese Reaktion mit ganz einfachen Haushaltsmitteln nachmachen kann, zeigt der Kinder-Workshop „ExperimentierLaborSalz“ am 25.02.2017 von 14-15:30 Uhr. Die Kinder gehen unter Anleitung auf die Spur dieser chemischen Reaktion und stellen im Anschluss selbst diese Flüssigkeit her und lassen sie reagieren. Der Workshop bietet Raum für ganz viel Experimentierlust und Fragen rund um die naturwissenschaftlichen Vorgänge.

SA, 25.02.2017, 14-15:30 Uhr, ExperimentierLaborSalz | Kinder (ab 6 Jahre), Kosten: 10 € pro Kind, Anmeldung erforderlich