Wilnsdorf – In Wilnsdorf wird die Kreuzung Rathausstraße/Marktplatz in der kommenden Woche vom 12. bis 14. Juni voll gesperrt sein. Die Gemeinde Wilnsdorf saniert in diesem Abschnitt die Fahrbahndecke. Die Rathausstraße wird ab der Einmündung in die Hagener Straße nicht befahrbar sein, ebenso die Straße „Marktplatz“ entlang des Rathauses.

Auch das Parken ist an den genannten Tagen im Sanierungsbereich nicht möglich. Alle Anlieger werden gebeten, an den betroffenen Tagen außerhalb des Baubereichs zu parken. Aufgrund der Vollsperrung wird auch der Wochenmarkt am Mittwoch, dem 14. Juni, ausfallen.

Die Zufahrt zum Marktplatz kann während der Dauer der Bauarbeiten u.a. über die Straße Bergwende genommen werden.

Mit den Arbeiten an der Kreuzung findet die Deckensanierung auf der Rathaus- und Ringstraße ihren Abschluss. Schon vor zwei Jahren wurde bereits ein großer Abschnitt der stark frequentierten und beanspruchten Geschäfts- und Wohnstraßen grundlegend saniert.