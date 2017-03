Freudenberg/Alchen – Im Zeitraum von Sonntagabend (05.03.2017) bis Dienstagmittag (07.03.2017) drangen Unbekannte in ein Haus an der Straße “Hinter der Ley” ein. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein und kletterten vermutlich so in das Haus. Im Haus hebelten sie eine Holztür auf. Insgesamt richten sie einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 0271-7099-0.