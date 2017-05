Hagen – In der Nacht von Montag auf Dienstag, 09.05.2017, schlugen Autoaufbrecher in der Nöhstraße zu. Der 31-jährige Fahrzeugbesitzer aus Darmstadt stellte seinen 5-er BMW zuvor auf einem Parkstreifen ab. Nach jetzigen Ermittlungen schlugen die Täter zunächst die Beifahrerscheibe des BMW ein. Anschließend gelang es ihnen, das Auto zu öffnen. Dort bauten die Autoknacker das Navigations- und Radiosystem und sogar die Sitzheizung aus. Mit der Beute konnten sie unerkannt entkommen. Die Kripo begann am Tatort mit der Spurensuche. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02331 986 2066 zu melden.