Hagen – Am Dienstag, 28.02.2017, zwischen 01.00 Uhr und 09.45 Uhr, brachen Unbekannte in einen PKW in der Gehrstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen zerstörten sie zunächst eine kleine Seitenscheibe und öffneten die Autotüren. Anschließend bauten sie unter anderem das Radio, das Navigationsgerät und sogar das Lenkrad aus. Die Täter entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die Autoknacker schlugen in der Gehrstraße bereits im Dezember zu. Wer hat im oben genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen.