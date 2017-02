Hagen – Die spannenden Geheimnisse der Fossilien im Museum Wasserschloss Werdringen werden bei der Führung am Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr gelüftet. Doch was genau sind eigentlich Fossilien? Woher weiß man, wie alt Fossilien sind? Wie kommen sie in die Gesteine, und was kann man von ihnen über die Entwicklungsgeschichte der Erde lernen? Bei der Führung erhalten die Teilnehmer spannende Informationen über geheimnisvolle Lebewesen, die vor über 450 Millionen Jahren das Hagener Urmeer bevölkerten, über die ersten Wälder der Erdgeschichte und die einmaligen Insektenfossilien aus Hagen-Vorhalle. Anhand zahlreicher Objekte wird die wechselvolle und oft von gewaltigen Umwälzungen begleitete Evolution des Lebens im Wasser, zu Lande und in der Luft erläutert. Die Gesteine und Fossilien in Hagens Untergrund eröffnen dabei einzigartige Einblicke in vergangene Welten. Die etwa 90-minütige Führung kostet für Erwachsene 3 € und für Kinder 1,50 € zuzüglich des Museumseintritts.