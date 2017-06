Hagen – Am Dienstag, 30.05.2017, kam es gleich zweimal zu einem versuchten Enkeltrick. Um 12.30 Uhr klingelte das Telefon bei einem Ehepaar in der Klagenfurtstraße. Als die 79-jährige Hagenerin den Hörer abnahm, versuchte sich der Betrüger als Enkel auszugeben und 14.000 Euro für ein neues Auto zu benötigen. Doch der 82-jährige Ehemann der Hagenerin durchschaute die Masche. Er übernahm den Hörer und stellte dem Mann am anderen Ende der Leitung gezielte Fragen, die nur der echte Enkel hätte beantworten können. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrüger handelte. Wenig später, gegen 13.00 Uhr, gab sich ein Unbekannter am Telefon einem 66-Jährigen gegenüber als dessen Neffe aus. Auch dieses Mal benötigte der Anrufer angeblich schnell Geld für einen Autokauf. Auch in diesem Fall durchschaute der aufmerksame Hagener den Betrug. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.