Hagen – Am Montagabend erschien ein 18-Jähriger mit Verletzungen im Gesicht auf der Polizeiwache in der Bahnhofstraße. Der Anzeigenerstatter gab an, er sei gegen 20.30 Uhr in der Straße Am Hauptbahnhof in eine Auseinandersetzung mit vier Männern verwickelt gewesen. Die Männer hätten ihn zunächst beleidigt. Dann habe man ihn festgehalten und ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann war nicht in der Lage, die Angreifer konkret zu beschreiben. Seinen Angaben zufolge sei er in der Vergangenheit jedoch schon mehrfach mit ihnen aneinander geraten. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung seiner Gesichtsverletzungen vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.