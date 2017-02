Hagen – Nicht schlecht gestaunt hat ein 54-jähriger Mitarbeiter einer Bank in der Innenstadt, als ein vermeintlicher Kunde am Nachmittag des 10.01.2017 versucht hat mit dem Personalausweis seines Arbeitskollegen Geld abzuheben. Der Unbekannte hielt sich am Schalter auf und legte dort das Dokument vor. Der betroffene Kollege, der sich ebenfalls in der Bank aufhielt, hat den Ausweis nach eigenen Angaben vor geraumer Zeit in Köln verloren. Als der mutmaßliche Betrüger bemerkte, dass der Schwindel aufgefallen ist, verließ er fluchtartig die Bank. Eine Überwachungskamera filmte den Mann. Wer kann sachdienliche Hinweise zu der abgelichteten Person geben? Bitte unter der Telefonnummer 02331 – 986 2066.