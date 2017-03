Hagen (ots) – Nicht nur die hochwertigen, vom Fahrzeughersteller fest eingebauten Navigations- und Infotainment-Anlagen werden von Fahrzeugaufbrechern entwendet, auch ein ganz gewöhnliches mobiles Navi kann Ziel eines Straftäters werden. So musste am Dienstagmorgen der Halter eines Dacias feststellen, dass Unbekannte in der Moltkestraße das Fenster der Fahrertür eingeschlagen hatten und das TomTom aus der Windschutzscheibenhalterung mitgehen ließen. Der Sachschaden ist hier höher, als der Wert der Beute. Zeugen melden sich bitte unter der 986 2066.