Hagen – Am 05.02.2017 versuchte ein 26-Jähriger ein Fahrrad zu stehlen und leistete Widerstand gegen die Polizisten. Gegen 06.00 Uhr beobachteten zwei Frauen (18 und 20) am Hagener Hauptbahnhof ein verdächtiges Geschehen. Ein offenbar betrunkener Mann zerrte an einem angeketteten Fahrrad und versuchte dieses zu stehlen.

Daraufhin riefen die Zeuginnen die Polizei. Die Beamten konnten den Betrunkenen von dem Fahrrad wegziehen. Dabei wehrte sich der Hagener erheblich. Bei der anschließenden Fahrt ins Polizeigewahrsam spuckte und trat er unter wortreichen Beleidigungen nach den Polizisten. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht. Eine Ärztin entnahm dem Randalierer zwei Blutproben. Er verbachte die nächsten Stunden im Polizeigewahrsam. Ihn erwartet eine Strafanzeige.