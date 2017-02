Hagen – Am 06.02.2017 verunfallte ein Schulbus auf der Schwerter Straße. Gegen 07.30 Uhr fuhr der 46-jährige Fahrer eines Skoda aus bislang ungeklärter Ursache einen Ford Transit auf. In dem Schulbus befanden sich vier Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. Sie verletzten sich, wie beide Autofahrer, bei dem Unfall leicht. Die Rettungskräfte der Feuerwehr brachten alle Beteiligten zur Behandlung in Hagener Krankenhäuser. Die Polizei sperrte die Schwerter Straße kurzzeitig komplett. Das Verkehrskommissariat ermittelt.