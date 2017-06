Hagen – Am frühen Montagmorgen, gegen 01.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Gartencenter in Hohenlimburg einzubrechen. Der Wachmann eines Sicherheitsdienstes stellte vor Ort eine offen stehende beschädigte Türe fest und verständigte die Polizei.

Die Beamten durchsuchten mit Polizeihunden den Markt und konnten lediglich eine erheblich beschädigte Schließanlage feststellen.

Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.