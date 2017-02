Hagen – Eine spannende Taschenlampenführung für die ganze Familie bietet das Museum Wasserschloss Werdringen in Hagen-Vorhalle am Freitag, 3. Februar, nach Ende der offiziellen Besuchszeiten um 17 Uhr an. Ausstellungsstücke die schon tagsüber ein bisschen bedrohlich wirken wie das riesige Mammut oder der Dinosaurier mit seinen spitzen Zähnen, sind bei Dunkelheit im Schein einer Taschenlampe ganz schön unheimlich. Wer den Nervenkitzel liebt, ist bei dieser Führung genau richtig. Aber nicht nur die Tiere, sondern auch die anderen Objekte, wie die Fossilien aus der Urzeit, die Knochen und Schädel aus der Steinzeit und der Ritter mit Helm und Schwert aus dem Mittelalter entwickeln eine ganz neue Wirkung.

Die Führung bietet einen Überblick über 470 Millionen Jahre Geschichte von den ältesten Funden von Leben im südwestfälischen Raum über die Tiere und Menschen der Steinzeit bis hin zur Zeit der Burgen und Ritter. Auch wer das Museum schon einmal besucht hat, wird erleben, dass sich die Objekte im Schein einer Taschenlampe in einem anderen Licht zeigen.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollten sich alle Interessierten schnell unter Telefon 02331/207-2740 anmelden. Taschenlampen stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung und müssen nicht mitgebracht werden. Die Taschenlampenführung dauert ungefähr eine Stunde und kostet für Kinder 1,50 Euro und für Erwachsene 3 Euro zuzüglich zum Museumseintritt.