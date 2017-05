Hemer – Am heutigen Morgen, 23.05.2017, gegen 02:50 Uhr, kam es zu einem Einbruchsalarm an einer Kfz Werkstatt an der Mendener Straße. Hier hatten Unbekannte einen Einbruchsversuch gestartet und mit Auslösen des Alarms diesen Versuch erfolglos abgebrochen. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Hemer erbeten.