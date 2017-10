Meschede – Das Kreisjugendamt und der Kreisjugendring laden alle Ehrenamtlichen in Leitungsfunktionen in Vereinen und Verbänden sowie Fachkräfte und Ehrenamtliche in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit am Dienstag, 14. November, zur Veranstaltung „Wie ein Kreis im Meer von Quadraten – Junge Lesben und Schwule in den Blick nehmen“ ein. Von 17 bis 20 Uhr werden im Sitzungssaal „Sauerland“ des Kreishauses Meschede, Steinstraße 27, Themen wie die Lebenssituation von Schwulen, Lesben und Bisexuellen, Vorurteile erkennen und handeln können und Ideen für die Praxis behandelt.

Als Referentin steht Wibke Korten von “gerne anders!”, der NRW-Fachberatungsstelle sexuelle Vielfalt & Jugendarbeit zur Verfügung. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Das Kreisjugendamt bittet um Anmeldung bis Montag, 6. November, per Mail an jugendfoerderung@hochsauerlandkreis.de.

