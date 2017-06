Hemer – Der Fachbereich Jugend, Schule, Sport der Stadt Hemer bietet in den Sommerferien noch we- nige freie Plätze für Kinder ab sechs Jahren in der Sommerferien-Betreuung an. Von Montag, 17. Juli, bis Freitag, 4. August, wird der Pfadfindersteinbruch in Westig genutzt, die Betreuung für die zweite Ferienhälfte beginnt am Dienstag, 8. August, auf der Naturparkanlage Ispei im Stephanopeler Tal und dauert bis Freitag, 25. August.

Die Kosten betragen pro Kind bei Buchung von drei Wochen 180 Euro, bei Buchung einzelner Wochen je 70 Euro, wobei für die „kurze“ Woche vom 8. bis 11. August 60 Euro anfallen. Von 8 bis 16 Uhr werden die Kinder bei Kreativ- und Spielangeboten von qualifizierten Mitarbeitern betreut. Im Beitrag sind folgende Leistungen enthalten: Betreuung, Bereitstellung aller Mate- rialien, Getränke und warme Mittagessen. Weitere Informationen hält Claudia Grau im Jugend- und Kulturzentrum am Park unter Tel. 02372/551-269 oder auf Anfrage per E-Mail c.grau@hemer.de bereit.