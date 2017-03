Iserlohn – Die Johanniter-Kindertageseinrichtung Löwenzahn in Iserlohn, Bertha-von-Suttner-Straße 9 veranstaltet am Samstag, 11.03.2017 einen Trödelmarkt in der Einrichtung. Getrödelt wird im Innenbereich.

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr können gebrauchte Gegenstände wie Haushaltswaren, Kleidung, Spielsachen und andere Dinge angeboten werden, die dem Charakter eines Trödelmarktes entsprechen.

Bei Kaffee und Kuchen kann man sich vom Stöbern und Kaufen erholen.

Interessenten (keine gewerblichen Verkäufer) haben die Möglichkeit, sich ab sofort bis zum 08.03.2017 im Familienzentrum telefonisch (02371 689261) anzumelden.

Die Standgebühr beträgt 5 €uro pro Tisch (Tapeziertisch) und eine Kuchenspende.

Der Erlös aus Standgebühren und Einnahmen der Cafeteria kommen dem Kindergarten zu Gute. Der Aufbau des Verkaufstisches erfolgt ab 13 Uhr.