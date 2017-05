Iserlohn – Wegen des Feiertages „Pfingstmontag“ verschieben sich in der kommenden Woche die Abfuhrtermine für die grauen Restmülltonnen, die gelben Wertstoff- und die blauen Altpapiertonnen jeweils um einen Werktag nach hinten.

Die eigentlich für Montag, 5. Juni, vorgesehene Leerung wird am Dienstag, 6. Juni, nachgeholt, die für Dienstag am Mittwoch und so weiter. Die Abfuhr von Freitag, 9. Juni, wird auf Samstag, 10. Juni, verschoben.

Weitere Informationen dazu stehen im Abfallkalender der Stadt Iserlohn sowie auf der Internetseite des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (www.zfa‑iserlohn.de).