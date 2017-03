Iserlohn – Für das Theater der Dämmerung, das in der Reihe „Literarische Kleinkunst im Alten Ratssaal“ am Donnerstag, 16. März, in der Stadtbücherei Iserlohn zu Gast ist, gibt es noch Karten. Das meisterliche Licht- und Schatten-Schauspiel „Faust I“ von J.W. von Goethe beginnt um 19.30 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr).

Friedrich Raad und Dirk Pattberg präsentieren an diesem Abend klassische Literatur einmal ganz anders. Die Tragödie um Faust, den frustrierten Intellektuellen, der einen Pakt mit dem Teufel Mephisto eingeht, um sich alle irdischen Wünsche zu erfüllen, wird buchstäblich in ein neues und ganz anderes Licht gesetzt: Goethes Meisterwerk als meisterliches Licht- und Schatten-Schauspiel und beileibe nicht staubtrocken!

Mit Geist und Witz nimmt Friedrich Raad manch schweren Blick auf Goethes Faust. Dabei setzt das Theater der Dämmerung markante Akzente durch farbige Bildprojektionen mit Bezügen zur Gegenwart. Neben dem Schattenspiel mit den beweglichen spätmittelalterlichen Scherenschnittfiguren, die so beeindruckend lebendig wirken, und Bühnenbildern mit viel Liebe zum Detail, spielen Friedrich Raad und Dirk Pattberg auch einige komödiantische Szenen vor der Leinwand. So wird das Publikum gefesselt vom „Mittelalterkino“ und von Stimmen, die mit einem faszinierenden Empfindungsreichtum glänzen – ein Theatererlebnis!

Friedrich Raad begann 1987 mit eigenen Scherenschnitten zu experimentieren und gründete 1993 das Theater der Dämmerung.

Die Karten zum Preis von zwölf Euro können während der Öffnungszeiten in der Stadtbücherei Iserlohn am Alten Rathausplatz 1 erworben oder telefonisch unter 02371 / 217-1933, reserviert werden. Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei sind montags bis mittwochs und freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr. Donnerstags ist die Bücherei geschlossen.