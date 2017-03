Iserlohn – Am Dienstag betrat um kurz nach 9 Uhr ein unbekannter Täter ein Lotto- und Totto-Geschäft an der Hagener Straße. Bei der Angestellten orderte er eine Tabakdose sowie eine Packung Zigaretten. Die Angestellte stellte die Ware auf die Verkaufstheke und nannte den Gesamtpreis. Der unbekannte Täter nahm jedoch nur die Ware an sich und lief aus dem Geschäft, ohne zu zahlen. Draußen stieg er auf ein Fahrrad und fuhr in Fahrtrichtung An Pater und Nonne davon. Der Täter war ca. 22 – 23 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug eine Baseballkappe sowie ein rotes Sweatshirt.

Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.