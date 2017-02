Iserlohn – Der erste Termin für die Abfuhr von Grünabfällen in diesem Jahr ist am Montag, 6. März, für das Revier I (Dröschede, Dröscheder Feld, Genna, Grüne, Obergrüne, Grürmannsheide, Lasbeck, Letmathe, Lössel, Oestrich, Roden, Stübbeken, Untergrüne), am Dienstag, 7. März, für das Revier II (Alexanderhöhe, Bömberg, Dördel, Hemberg, Im Lau, Innenstadt, Kesbern, Läger, Löbbeckenkopf, Malerviertel, Seilersee, Tyrol, Wermingsen) und am Mittwoch, 8. März, für das Revier III (Bremke, Drüpplingsen, Gerlingsen, Griesenbrauck, Hennen, Hombruch, Iserlohner Heide, Kalthof, Leckingsen, Nußberg, Rheinen, Rheinermark, Sümmern).

Die grünen Anforderungskarten müssen spätestens acht Tage vor dem Abfuhrtermin bei der Stadt Iserlohn (Rathaus am Schillerplatz, Bürgerservice Letmathe oder Bürgerservice Hennen) vorliegen. Außerdem kann das Abholen der Grünabfälle auch online unter www.zfa‑iserlohn.de für die jeweiligen Termine angemeldet werden.

Am Abfuhrtag sollten die Grünabfälle bis 7 Uhr gebündelt oder in Papiersäcken am Straßenrand bereitstehen. Papiersäcke für die Abfuhr der Grünabfälle sind im Foyer des Rathauses I, Eingang Schillerplatz, bei den Bürgerservice-Stellen Letmathe und Hennen sowie an den Bringhöfen des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung, Corunnastraße 50 und Untergrüner Straße 18, erhältlich.