Bad Sassendorf – Am Rosenmontag, den 27.02.2017 wird in den Westfälischen Salzwelten von 14-17 Uhr das Salz gegen Konfetti, Luftschlangen und Karnevalsmusik getauscht. „Helau“ heißt es bei diesem abwechslungsreichen Programm für Kinder ab 6 Jahren. Dabei soll in erster Linie der Spaß nicht zu kurz kommen. Elke Morch, Dieter Melcher (die beliebten und engagierten Ehrenamtlichen) und die Museumspädagogin Saskia Lippold bieten drei Stunden Karnevalsspaß am laufenden Band mit Polonaise, Karnevalsdisco, lustigen Spielen, Herstellen von Ballontieren und eine spannende Karnevalswette. Eine bekannte Persönlichkeit aus den Westfälischen Salzwelten wird zu einem Riesengirlanden-Wettduell durch die Museumsausstellung herausgefordert. Wer am Ende als verkleideter Salzesel Süßigkeiten verteilen muss, wird sich mit dieser Wette zeigen. Ein Berliner und ein Getränk für jedes Kind sind im Eintritt enthalten. Kinder mit Verkleidung erhalten 2,00 € Rabatt.

Mo, 27.02.17, 14-17 Uhr, Närrische Salzwelten – Karnevals-Spaß | Kinder (ab 6 Jahren),

Kosten: 15 € (inkl. Getränk und einem Berliner), verkleidete Kinder 13 €