Kierspe – Auch in diesem Jahr plant die Stadt Kierspe gemeinsam mit Kiersper Musikgruppen das Musikfestival „Am Rathaus rappelt’s“. Es handelt sich hierbei bereits um die fünfte Auflage des Festivals, das am Samstag, 24. Juni 2017, ab 17.00 Uhr, auf der Bühne vor dem Rathaus stattfindet.

Dank der großzügigen Unterstützung der Volksbank Kierspe als Hauptsponsor sowie den Stadtwerken Kierspe geht das Festival in diesem Jahr in die nächste Runde und möchte, wie auch in den vergangenen Jahren, die unterschiedlichsten Facetten der Musikszene zeigen. Deshalb freut sich die Stadt Kierspe sehr, dass vier Bands sich bereit erklärt haben, den Abend musikalisch zu gestalten. Beim diesjährigen Festival dabei sind: New Fungoid, Radionative, RathausRappelzProjekt und Adi meets Piwi. Weitere Informationen zu den Bands folgen.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch bei der diesjährigen Veranstaltung gesorgt