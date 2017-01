Lüdenscheid – am 24.01.2017, gegen 6.50 Uhr, kam es an der Heedfelder Straße in Heedfeld zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Tankstelle beabsichtigte ein 12-jähriger Junge aus Schalksmühle die Fahrbahn zu Fuß zu überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn wurde er von einem 29-jährigen Pkw-Fahrer aus Wenden erfasst, aufgeladen und über das Dach geschleudert. Der 12-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Lebensgefahr besteht nicht. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Lüdenscheid verbracht. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstanden etwa 2500 Euro Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. Telefon: 02351/9099-0.