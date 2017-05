Jetzt kommt der Hammerflohmarkt des Jahres.

In der Zeit vom 2. bis 5. Juni 2017 zwischen 10 Uhr und 16 Uhr findet in der Schützenhalle Bigge – Olsberg/Rundhalle ein Kinderbekleidungsflohmarkt statt.

Während der Veranstaltungstage haben die Besucher die Möglichkeit, richtige Schnäppchen zu ergattern, denn: Alle Kleiderstücke werden für 1 Euro verkauft!

Egal ob Pullover, Hosen, Schuhe, Jacken oder ähnliche Kleiderstücke. Auf dem Flohmarkt werden alle Kindergrößen von 56 bis 176 angeboten.

Der Erlös der Veranstaltung geht an das Kinderhospiz in Olpe. Wer also vom 2.-5.Juni noch nichts geplant hat, ist herzlich willkommen!