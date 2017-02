Hagen – Am Samstag (18.02.2017) kam es um 22.00 Uhr in der Straße Am Bügel in Hagen Boele zunächst in einer Wohnung zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Nach Streitigkeiten zwischen einem 23-jährigen und einem 55-jährigen Besucher musste die Polizei gerufen werden. Die Polizeibeamten trennten die Streithähne. Der ältere Täter wurde aufgrund seiner Verletzungen einem Hagener Krankenhaus zugeführt. Der jüngeren Mann sollte nach Hause gehen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und griff stattdessen die Polizeibeamten an. Der alkoholisierte Angreifer wurde durch die Beamten überwältigt und dem Polizeigewahrsam zur Ausnüchterung zugeführt.