Kreis Soest – Der Rettungsdienst soll künftig Einsatzorte und Patienten im östlichen Teil der Stadt Soest und in der Gemeinde Bad Sassendorf schneller erreichen können. Dieses Ziel will der Kreis Soest mit der Stationierung eines Rettungswagens (RTW) am Marienkrankenhaus in Soest erreichen. Kreisdirektor Dirk Lönnecke eröffnete die neue Nebenstelle der im Rettungszentrum des Kreises untergebrachten Rettungswache Soest am Dienstag, 23. Mai 2017, offiziell.

Der stellvertretende Verwaltungschef, in Personalunion Dezernent für Service, Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz, dankte dem Katholischen Hospitalverbund Hellweg als Träger für die konstruktive Zusammenarbeit. „Wir haben in guter Kooperation eine rasche Umsetzung des neuen Rettungsmittel-Standortes realisiert und so eine bessere Versorgung der Bevölkerung möglich gemacht“, stellte Dirk Lönnecke fest. Die Forderung der Verlegung eines Rettungswagens in Richtung Bad Sassendorf, die das 2016 in Auftrag gegebene Rettungsdienstgutachten gestellt habe, sei nur schwer umzusetzen gewesen, weil sich keine geeigneten Mietobjekte gefunden hätten. Eine kurzfristige Lösung sei aber auch in Hinblick auf immer mehr Einsätze für den Rettungsdienst notwendig gewesen. „Ich bin froh, dass sich vor diesem Hintergrund dank der guten Beziehungen und des Engagements des Marienkrankenhauses die jetzt gefundene pragmatische Lösung ergeben hat“, betonte der Kreisdirektor.

Das Marienkrankenhaus hielt in einer Anlaufphase bereits seit Mitte Dezember tagsüber eine geeignete Unterkunft für die Mitarbeiter und den RTW vor. Mittlerweile steht die Infrastruktur rund um die Uhr zur Verfügung. „Schon die ersten Auswertungen der seit einem halben Jahr praktizierten Umsetzung des gutachterlichen Vorschlags zeigen eine deutliche Verbesserung der Hilfsfristen“, freute sich Kreisdirektor Lönnecke.

Die Empfehlungen des Rettungsdienstgutachtens aus dem vergangenen Jahr, das angesichts steigender Einsatzzahlen notwendig geworden war, und die sich daraus ergebende Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans durch den Kreistag sind fast komplett umgesetzt. Als nächster Baustein erfolgt die Einweihung der runderneuerten Rettungswache im Maria-Hilf-Krankenhaus in Warstein am Freitag, 26. Mai 2017, 10 Uhr. Dort waren ein Umbau und eine Erweiterung notwendig geworden, weil am Standort ein zusätzlicher RTW in Dienst gestellt worden war. Außerdem wird auch am Geseker Heilig-Geist-Hospital ein Rettungswagen untergebracht. Der offizielle Startschuss für die neue Rettungswachen-Filiale dort fällt am Dienstag, 30. Mai 2017, 14 Uhr.