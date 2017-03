Unsere Erde bietet unendlich viele Regionen, Länder, Städte und Landschaften, die es zu entdecken und zu erkunden lohnt. Ob innerhalb Europas, in der Südsee oder gar im Nordmeer – überall erwarten uns einzigartige Landstriche, die uns allein mit ihrem Erscheinungsbild bezaubern. Dazu kommen zahlreiche Städte, deren Sehenswürdigkeiten zu Besuchen einladen und deren Jahrhunderte oder gar Jahrtausende alte Geschichte uns in ihren Bann schlägt. All diese Ziele zu bereisen scheint angesichts der wenigen Freizeit, die uns in der Regel zur Verfügung steht, nahezu unmöglich. Doch Kreuzfahrten auf luxuriösen Schiffen kommen diesem Ziel doch relativ nahe. Bei einer Kreuzfahrt sind Sie in der Lage, innerhalb nur weniger Tage oder Wochen zahlreiche Reiseziele nacheinander zu besuchen, während Sie die Zeit zwischen den einzelnen Landgängen mit Luxus und Erholung auf höchstem Niveau verbringen. Und da Kreuzfahrten mittlerweile in nahezu jede Region der Erde angeboten werden, finden Ihre individuellen Vorlieben bei der Wahl des Reiseziels stets Berücksichtigung.

Wer die Wahl hat, hat die Qual – oder lässt sich beraten!

Sich zwischen den vielen Kreuzfahrt-Angeboten zurechtzufinden ist mitunter gar nicht so einfach. Denn zahlreiche Reedereien bieten Kreuzfahrten nicht nur in unterschiedliche Regionen der Erde an, sondern auch auf verschiedenen Schiffen. Soll es eine Flusskreuzfahrt durch Europa sein, eine klassische Strand-und-Sonnen Kreuzfahrt durch die Karibik oder die Südsee oder darf es etwas ganz Besonderes sein, wie etwa eine Kreuzfahrt ins Nordmeer oder durch die Ostsee mit Aufenthalten in den skandinavischen Metropolen? Zudem stehen Reiselustigen zahlreiche unterschiedliche Reisetermine zur Auswahl, was die Entscheidung für eine bestimmte Kreuzfahrt ebenfalls nicht vereinfacht. Es gilt daher, sich zunächst einmal ausführlich über das verfügbare Angebot zu informieren. Anhand fundierter Reiseberichte sowie detaillierten Informationen zu einzelnen Schiffen und Reedereien sowie deren Reiseprogrammen bieten Online-Magazine wie zum Beispiel die Kreuzfahrt Zeitung eine sehr gute Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Kreuzfahrten aus dem vielseitigen Angebot. In aller Ruhe können Sie dort online Informationen zu Schiffen, Destinationen und zum günstigsten Reisezeitpunkt sammeln, um dann gemeinsam mit eventuellen Reisegefährten die für Sie optimale Kreuzfahrt auszuwählen.

Luxus im Wechsel mit Geschichte, Natur und Entspannung genießen

Schon längst ist es nicht mehr ausreichend, die heutigen Kreuzfahrtschiffe schlicht als schwimmende Hotels zu bezeichnen. Vielmehr handelt es sich dabei um “schwimmende Kleinstädte”, die Ihnen allen nur erdenklichen Luxus bieten. Je nach gewählter Kreuzfahrt und Schiffsklasse stehen Ihnen neben den obligatorischen Sonnendecks und Swimming-Pools auf diesen Schiffen Fitness-Studios, zahlreiche unterschiedliche Restaurants und Bars, Sportplätze, Kinos und Discotheken zur Verfügung, dank derer sich die Überfahrten von einem Hafen zum nächsten besonders kurzweilig gestalten lassen. Dazu kommen Unmengen an Wellness- und Entspannungs-Angeboten, die Sie Ihren Wünschen entsprechend zu fast jedem Zeitpunkt der Kreuzfahrt nutzen können. Füllen Sie Ihren Tag mit verschiedensten Aktivitäten oder entspannen Sie einfach nur bis zur Ankunft im nächsten Hafen, wo bereits zahlreiche Sehenswürdigkeiten und erstaunliche Naturlandschaften sowie landestypische Spezialitäten und die Gastfreundlichkeit der Bewohner darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Kreuzfahrten sind heute zudem für nahezu jedes Budget erhältlich und somit ein Stückchen Luxus, das sich jeder leisten kann.