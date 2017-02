Kreuztal – Germán Prentki (Cello), in Montevideo/Uruguay geboren, fühlt sich durch seine Heimatstadt mit dem Tango eng verbunden. Seit Jahren widmet er sich neben der Klassischen Musik (Philharmonie Südwestfalen) diesem faszinierenden Tanz und ist mit dem Projekt „Tango de Concierto“ sehr erfolgreich unterwegs.

Zusammen mit Cesar Angeleri (Buenos Aires/ Argentinien), einem der führenden Tango-Gitarristen der Gegenwart, zweifacher Preisträger des Carlos Gardel Preises, kreiert Germa´n Prentki durch die Besetzung Cello und Gitarre einen neuen Tango-Klang, der den Zuhörern ein spannendes und aufregendes Konzerterlebnis garantiert.

Das Duo präsentiert an diesem Abend an dem vermutlich authentischsten Ort für Tango in der Region ihr neues Album, das den Werken Astor Piazollas zugrunde liegt.

