Kreuztal – Unbekannte Täter stiegen am vergangenen Wochenende durch ein Fenster auch noch in einen Kiosk in der Kreuztaler Bahnhofstraße ein. Sie entwendeten Bargeld und Zigaretten. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Kreuztal unter 02732-909-0 entgegen.