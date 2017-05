Lennestadt – Am Sonntagmittag meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Autofahrer vom Parkplatz “Steinernes Kreuz” zwischen Würdinghausen und Saalhausen, der regungslos am Steuer seines Cabriolets saß. Die alarmierten Rettungskräfte und Polizeibeamten stellten fest, dass der 31-jährige Fahrzeuginsasse aus Erndtebrück stark alkoholisiert in seinem Fahrzeug eingeschlafen war. Zur medizinischen Untersuchung wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Dort gaben die behandelnden Ärzte Entwarnung. Der 31-Jährige war unverletzt, stand jedoch erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab noch einen Wert von 3,3 Promille. Daher wurde ihm auf Anordnung des zuständigen Amtsgerichts eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Anschließend konnte er sich im Krankenhaus von seinem Rausch erholen. An dem Pkw des 31-jährigen fanden die eingesetzten Polizeibeamten frische Unfallspuren. Auf Nachfrage konnte der 31-Jährige nicht erklären, wie die Schäden an seinen Wagen kamen. Ein Unfallort konnte auf seiner gesamten angegebenen Fahrtstrecke zwischen Erndtebrück und Saalhausen von der Polizei bislang auch noch nicht ermittelt werden. Er wird sich demnächst zumindest wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen. Die Ermittlungen zu der vermuteten Unfallflucht dauern noch an.