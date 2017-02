Lennestadt – Am Montagmittag zog sich eine 20-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf der Olper Straße in Altenhundem schwere Verletzungen zu. Eine 65-jährige Autofahrerin befuhr zur Mittagszeit die Olper Straße in Richtung Bilstein. In Höhe der Uferstraße übersah sie die 20-jährige Fußgängerin, die sich bereits auf dem Fußgängerüberweg befand und die Straße überquerte. Die 20-Jährige wurde von der Fahrzeugfront erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte sie ins nahegelegene Krankenhaus. Am Pkw entstanden keine Schäden.