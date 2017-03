Lippstadt – Beim Abbiegen vom Parkplatz eines Getränkemarktes auf die Windmüllerstraße übersah am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Lippstadt den PKW eines 28-jährigen Mannes der auf der Windmüllerstraße in Richtung Westen fuhr. Es kam zur Kollision. Beide Personen wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.