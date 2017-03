Lippstadt – Zu einem gewerbsmäßigen Diebstahl kam es am Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses am Roßfeld. An insgesamt fünf hochwertigen Fahrzeugen der Marke BMW bauten die Täter Lenkräder, Bedienelemente und teilweise die gesamte Front mit Kühler, Stoßstange und Scheinwerfern ab. Der Wert des Diebesgutes wurde auf etwa 50000 Euro beziffert. Um den Diebstahl zu begehen überquerten die Täter auf der südwestlichen Seite einen Bach, über den sie Hölzer und Paletten legten um den Abtransport des Diebesgutes zu ermöglichen. Für den Transport der “Brückenteile” und der erlangten Fahrzeugteile nutzten die Täter offenbar ein größeres Fahrzeug, das sie vermutlich in der westlichen Auf-/Abfahrt der B55/Rixbecker Straße, in Höhe des Brückengeländers abstellten. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht daher Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder auf einen verdächtigen Transporter oder Kleinlaster geben können. Telefon: 02941-91000.