Lippstadt – Wegen einer internen Fortbildung bleibt das Stadtarchiv am Dienstag, 14.3.2017, geschlossen.

Einen neuen Termin gibt es für den Vortrag „Das Luther-Bild in Lippstadt. Wie man früher an Reformation und Reformator erinnerte“ von Stadtarchivarin Dr. Claudia Becker. Der Vortrag, in dem es einen Rückblick auf die Auseinandersetzung mit Martin Luther in den letzten Jahrhunderten gibt und der Frage nachgegangen wird, welche Medien und vor allem auch welche Inhalte früher, etwa 1817 oder 1917, in Lippstadt das Gedenken an die Reformation bestimmten, findet am Mittwoch, 29.3.2017, um 19.30 Uhr im Stadtarchiv statt. Der Eintritt ist frei.

Zum Thema „Reformationsjubiläen früher“ wird im Stadtarchiv außerdem eine kleine Foyer-Ausstellung gezeigt, die bis Ende Oktober zu sehen ist.