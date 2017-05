Lippstadt – Am Montagmorgen gegen 02:45 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem PKW auf der Stirper Straße von Stirpe kommend in Richtung Lippstadt. Aus unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab. Im Graben verkeilte sich das Fahrzeug zwischen Grabenwand und einem Baum, so dass der Fahrer schwerverletzt geborgen wurde. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden an dem neuwertigen Fahrzeug betrug etwa 52000 Euro.