Lippstadt – Im März versuchte eine Frau am Paketschalter der Post ein Paket abzuholen. In dem Paket befand sich ein Handy welches an eine leere Wohnanschrift bestellt wurde. Der Zusteller hinterließ dort eine Abholkarte. Eine junge Frau versuchte das Paket mit einer komplett gefälschten, französischen ID-Karte abzuholen. Als der Postangestellte die Fälschung erkannte, alarmierte er die Polizei. Die junge Frau flüchtete daraufhin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft gab das Amtsgericht Paderborn nun das Foto der gefälschten ID-Karte zur Öffentlichkeitsfahndung frei. Wer die Frau auf dem Bild kennt, sollte unter 02941-91000 die Polizei verständigen.