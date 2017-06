Lüdenscheid – Am gestrigen Morgen, 7.40 Uhr, ereignete sich an der Elbinger Straße ein Betriebsunfall in einer dort ansässigen Firma. Nach bisherigen Erkenntnissen trat bereits am Samstag bei Verladetätigkeiten eine geringe Menge einer Chemikalie aus. Diese reagierte über das lange Wochenende mit der in der Luft befindlichen Feuchtigkeit und sorgte dadurch für eine starke Geruchsbelastung im Gebäude. Hierauf reagierten am Morgen insgesamt 15 Personen, die vorsorglich ärztlich untersucht wurden. Die Polizei sperrte die Straße für etwa 90 Minuten. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert. Eine Spezialfirma kümmerte sich um die fachgerechte Entsorgung des Stoffes.