Märkischer Kreis – Das Aktionsmobil “Mobililli” des Auto-Club Europa e.V. macht im Juni wieder Station im Märkischen Kreis. Es ist jeweils vormittags an folgenden Schulen: Montag, 12. Juni, Gemeinschaftsgrundschule Otfried-Preußler in Lüdenscheid, Dienstag, 13. Juni, Gemeinschaftsgrundschule Parkstraße in Lüdenscheid, 14. Juni, Gemeinschaftsgrundschule Adolf-Kolping in Lüdenscheid.

Mit interaktiven und neuen Spielideen sollen Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung in Grundschulen gemeinsam mit Lehrerinnen, Lehrern und Kindern erarbeitet und vertieft werden. „Mobillili“ bietet eine Vielzahl von Aktionen, bei denen der Spaß und die Aktivität der Kinder im Vordergrund stehen. So werden zum Beispiel ein Verkehrsmemory, Verkehrspuzzle, Geschicklichkeitsparcours, Stadt mit den Sinnen, Fernsteuerung angeboten. Motorische und soziale Kompetenzen werden so spielerisch erlernt und Grundwissen zur Verkehrssicherheit und Schulweggestaltung vermittelt. Weitere Infomationen unter “www.mobililli.de”.