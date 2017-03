Iserlohn – Schnäppchenjäger aufgepasst! Die Stadtbücherei Iserlohn lädt ein zum ersten Medienmarkt in diesem Jahr. Wer auf der Suche nach Büchern, CDs, Filmen und Spielen aus allen Interessensgebieten und für alle Altersstufen ist, sollte am Freitag, 3. März, von 14 bis 18 Uhr, oder am Samstag, 4. März, von 11 bis 14 Uhr, zum Eingangsbereich der Stadtbücherei am Alten Rathausplatz 1 kommen.

In den letzten Monaten wurden wieder einige hundert Medien aus dem Bestand der Stadtbücherei genommen und durch neue ersetzt. Gegen eine Spende werden sie nun zum Verkauf angeboten – solange der Vorrat reicht. Jeder darf so viel mitnehmen wie er möchte und dafür so viel zahlen wie er geben will. Das sollte man sich nicht entgehen lassen!