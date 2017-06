Meinerzhagen – Im Rahmen des “Spirituellen Sommers 2017” präsentiert das Evangelische Tagungszentrum Haus Nordhelle, Meinerzhagen-Valbert eine ganz besondere Ausstellung zeitgenössischer Kunst mit dem Hagener Künstler Wolfgang Jankowsky.

In Anlehnung an die erfolgreiche Ausstellung “LICHTBLICKE – Einsichten in un/bekannte Welten” aus dem Jahr 2016, ist nunmehr der menschliche Erleuchtungsweg das Thema der künstlerischen Ausein- andersetzung. Wolfgang Jankowsky spürt in seinen Arbeiten die spirituelle Entwicklungsgeschichte der Menschheit nach und ergründet die Verbindung zwischen Himmel und Erde. In zeitgenössischer Bildsprache hat der Künstler diesen tiefgreifenden und nachhaltigen Werdegang aufgearbeitet und zu Papier gebracht. Die so entstandenen fünf Exponate berichten in beeindruckender Weise von der geistigen Evolution, regen zum Nachdenken an und laden zum Austausch ein.