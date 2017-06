Menden – Sie sind aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken und faszinieren nach wie vor große und kleine „Konstrukteure“. Gemeint sind die kleinen, bunten Plastik-Bauklötze aus Dänemark: Lego.

Seit kurzem gibt es diese Kult-Bausteine auch in der Dorte-Hilleke-Bücherei Menden. Bei der „Nacht der Bibliotheken“ und auch der „Langen Nacht der Kulturen“ waren bereits viele „Baumeister“ in der Stadtbücherei mit den Bauklötzchen zu Gange. Nach dieser großen Resonanz findet deshalb jetzt in regelmäßigen Abständen ein LEGO-Samstag in der Dorte-Hilleke-Bücherei Menden statt.

Der 1. LEGO-Samstag ist am 10. Juni 2017 in der Kinderbuchabteilung. Alle kleinen und großen Baumeister können von 10.30 bis 12.30 Uhr nach Herzenslust planen, bauen und konstruieren.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.