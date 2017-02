Menden – Am Rosenmontag, den 27.02.2017 sind auch in diesem Jahr die Bieberschlümpfe, der evangelische Kindergarten Lendringsen, das städtische Familienzentrum Zeisigstraße und der Stadtteiltreff Lendringsen beim Kinderkarneval im Matthias-Claudius-Haus der evangelischen Kirche in Lendringsen aktiv.

Für die Kinder gibt es ein buntes Programm mit Musik, Mitmachtänzen und viel Spaß. Gäste werden unter anderem das Kinderprinzenpaar der MKG Kornblumenblau und ein Ballonkünstler sein.

Neben dem Bühnenprogramm werden Bastelangebote, Bewegungsspiele und die Zeitungs-Zerreißecke dafür sorgen, dass alle Kinder ganz viel Spaß und Freude haben. Auch ein großer Schminkstand ist vor Ort, an denen sich die Kinder eine Vielzahl von Motiven aussuchen können. Einlass ist ab 13 Uhr, alle Aktionen beginnen um 14 Uhr und enden um 17 Uhr. Der Eintritt beträgt für Kinder und Erwachsene 2 Euro.

Die Bieberschlümpfe übernehmen auch in diesem Jahr wieder die Bewirtung der Besucher des Kinderkar- nevals. Es werden warme und kalte Getränke, sowie Pommes und Würstchen angeboten.