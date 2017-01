Menden – Am 15. Februar 2017 um 16.00 Uhr findet in der Dorte-Hilleke-Bücherei wieder ein Theatervergnügen für Kinder ab 4 Jahren statt. Das Theater Mario spielt das Kindertheaterstück: „Rabe Socke-Alles erlaubt“. Dauer ca. 45 Minuten.

Das gierige Schwein schaufelt sich sooo… viele Nudeln auf den Teller, dass der kleine Rabe glaubt, sein Soßenanteil sei nur durch einen Sprung in die Schüssel zu retten. Entnervt droht Mutter Dachs, er bekäme keine Geburtstagsgeschenke, wenn er nicht umgehend das bravste Tier im Wald werde. Nachdem ihm in einem Albtraum die Geschenke davonfliegen, fragt der kleine Rabe andere Tiere, was denn „brav sein“ sei. Der „coole“ Wolf ist ihm dabei keine Hilfe, dafür kennt der Hase so viele Regeln, dass ihm bald der Kopf schwirrt.

Kleine wie große Zuschauer erkennen sich vergnügt in vielen Aspekten dieser humorvollen wie ernsthaften Geschichte wieder. Das Rabenabenteuer in wunderschönen Bildern, klingt mit swingendem Happy End aus.

Die Mendener Bank eG unterstützt diese Aufführung. Eintrittskarten sind für 3,00 € in der Kinderbücherei der Dorte-Hilleke-Bücherei erhältlich.