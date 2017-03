Menden – An diesem neuen Kurs, der am Samstag, den 18. März von 9.30-16 Uhr im Haus der VHS stattfindet, können Frauen ab 30 Jahren teilnehmen. Zuerst wird unter Anleitung der Kosmetikerin ein dezentes, natürliches Make-up geschminkt, z.B. geht es um das Abdecken von Fältchen, Augenschatten und Äderchen. Anschließend wird das schöne Resultat als Erinnerung oder zum Verschenken bildhaft festgehalten. Die Fotografin Annerose Zander fertigt ca. 40 Portraits von jeder Teilnehmerin. In der Kursgebühr ist neben dem Fotoshooting und den Portraitaufnahmen auch ein Foto von im Format 13 x 18 enthalten.

Anmeldungen (5205) per Telefon 02373 /903-8400 oder per Karte, Fax, Mail bzw. direkt über die homepage unter vhs-mhb.de.