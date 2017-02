Menden/Lendringsen – Zumba Gold ® für Einsteiger und Senioren startet am 15. Februar um 9.30 Uhr. Alle, die sich nach lateinamerikanischen Rhythmen wie Salsa, Merengue und Cumbia bewegen möchten, können mitmachen. Anregende und leicht erlernbare Bewegungen und eine mitreißende Party-Atmosphäre erwartet die Teilnehmer in der Albert-Schweitzer-Schule in Lendringsen. Aktive ältere Personen wünschen sich Gemeinschaft, tolle Stimmung, Spaß und Fitness auf ihrem Trainingsplan. Zumba Gold erfüllt diese Anforderungen perfekt. Weitere Infos und Anmeldung unter 02373/ 903-8400 bei der Volkshochschule in Menden.