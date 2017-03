Arnsberg/Müschede – Der SPD-Ortsverein Müschede lädt alle Mitglieder sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger zu seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung am 14.03.17, 18.30 Uhr, in den „Schützenkrug“ in Müschede ein. Bei den Vorstandswahlen stehen u. a. der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende sowie ein Beisitzer zur Wahl. Schließlich steht die Aufnahme neuer Mitglieder ebenfalls an. Selbstverständlich wird auch der Vorstand seinen Jahresbericht erstatten. Die weiteren Themen sind u. a. die Berichterstattung aus Rat und Bezirksausschuss, die weitere Planung der kommenden Aktivitäten, sowie allgemeine Infos aus den Gremien.