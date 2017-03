Netphen/Herzhausen – Am Dienstag (07.03.2017) in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Kapellenstraße ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und kletterten so in das Haus. Dort durchsuchten sie Schubladen und Schränke nach Wertsachen. Der entstandene Schaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 0271-7099-0.